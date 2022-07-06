Нукус, Узбекистан, , 04:13 — REGNUM Каракалпакия является самой бедной и отсталой территорией во всём Узбекистане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Нукус. Каракалпакия Bakhadirkaramatdinov

«Каракалпакия — это 1 900 000 человек из 34-х миллионного населения Узбекистана и около 40% территории страны. Территория республика богата полезными искомпаемыми, там есть и нефть, и газ, но это никак особенно не сказывается на экономическом положении, которое катастрофическое. Это самая бедная часть Узбекистана, несмотря на то, что президент Шавкат Мирзиёев в последние два-три года предпринимал попытки создания новой инфраструктуры и обновления уже существующей. В Каракалпакии жуткая экология, потому что по соседству находится Аральское море. Там пытается что-то восстановить, делать какие-то посадки. Но, пока-что, это не получается. Поэтому, ещё раз повторю, там тяжелейшее экономическое и социальное положение», — сказал эксперт.

Напомним, что 1 июля Каракалакию потрясли массовые беспорядки, вынудившие Ташкент ввести в республике чрезвычайное положение.