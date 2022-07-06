Лондон, 6 июля, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Первая группа украинских боевиков прибыла на обучение в Великобританию, сообщил глава британского минобороны Бен Уоллес в официальном заявлении.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

«Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих… Эти украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании», — заявил он.

По словам Уоллеса, британские военные обучат киевских карателей огневой подготовке, тактической медицине, полевой выучке, а также общим правилам ведения вооруженных конфликтов. Общий срок подготовки займет несколько недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала не допустить мирных договоренностей для Украины наподобие Минских соглашений. По ее словам, Киеву нужна «чистая победа над Россией».