Берлин, , 03:54 — REGNUM План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в страну находится на грани провала из-за дефицита грузовых судов для перевозки СПГ. Об этом 5 июля сообщила газета Bild.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

Поставки СПГ призваны заменить российский газ, который поступал в Германию по газопроводу, однако в связи с санкциями против России правительство ФРГ ведёт работу над снижением объёма поставок. Регулятор Германии планировал, что в первом полугодии 2023 года объём импорта СПГ составит 13 млрд куб. м, но из-за дефицита танкеров для перевозки топлива план может сорваться.

Мартин Крёгер из Союза судовладельцев уточнил, что в мире доступно около 500 танкеров-перевозчиков СПГ на большие расстояния, в торговом флоте Германии подобные суда отсутствуют. Спрос на такие танкеры очень высок и очень часто они уже зафрахтованы для долгосрочных контрактов.

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища», — приводит Bild комментарий представителя оппозиционного Христианско-демократического союза Торстена Фрая.

Ранее ИА REGNUM сообщало вице-канцлер, министр экономики ФРГ Хабек пояснил, что цена на газ понизится, но прежней уже не станет.

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