Париж, , 03:41 — REGNUM Во Франции за прошедшие сутки выявили 206 554 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Теперь, очевидно, нам придется носить маски в общественных местах», — прокомментировал глава ведомства Франсуа Браун.

Он добавил, что за прошедшую неделю во Франции выявляли в среднем около 120 тыс. зараженных ежесуточно.

Отметим, что во Франции сняли все ограничительные меры, которые вводились из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее ряд экспертов утверждает, что республику ожидает седьмая волна пандемии COVID-19.