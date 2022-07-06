Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Письмо двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер, арестованной в России, прочёл американский лидер Джозеф Байден. Об этом 5 июля сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Игрок БК УГМК — Бриттни Грайнер Алексей Колчин © ИА REGNUM

По словам Жан-Пьер, Байден ознакомился с письмом Грйнер в её присутствии. Представитель Белого дома отметила, что ситуация с арестом спортсменки является для президента США «приоритетной».

Напомним, баскетболистку Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево после досмотра ручной клади, в которой обнаружились вейпы с наркотическими веществами. В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что супруга задержанной в России за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Грайнер пожаловалась на то, что президент США Джозеф Байден не отвечает на письма о помощи. Грайнер опасается, что может «навсегда» остаться в российской тюрьме. При этом по законодательству России ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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