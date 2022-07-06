Ханой, 6 июля, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки вывили 989 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Отмечается, что показатель по приросту зараженных за 5 июля превысил аналогичный за прошедший день на 304 человека. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 10 750 313.

Уточняется, что уже смогли выздороветь 9 724 922 пациента с коронавирусной инфекцией, что составляет более 90% от общего числа зараженных. Еще 43 089 человек с болезнью не справились и скончались.

По последним данным, органы здравоохранения Вьетнама использовали около 233,9 млн доз вакцин против COVID-19. При этом 205,8 млн доз препаратов пошли на прививки для жителей республики возрастом от 18 лет.