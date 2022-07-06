Челябинск, , 03:05 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» 25 июля 2022 года в рамках соответствующего тендера планирует выбрать подрядчика, который проведёт консервацию водоёма 17 «Старое болото» в городе Озерске Челябинской области — объекта ФГУП «Производственное объединение «Маяк». Стартует закупка с начальной ценой 377 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Росатом Em-group.ru

По контракту предусмотрен аванс в размере 50%.

Работы, финансируемые средствами госбюджета, должны начать в середине августа 2022 года, а завершить к концу декабря 2023 года.

В задачи исполнителя входят подготовительные работы, создание инфраструктуры и частичное выполнение работ по засыпке водной основы скально-блочным массивом.

В документации к контракту уточняется, что данный водоём — первый из действующих промышленных водоёмов ФГУП «ПО «Маяк» и его использовали, начиная с 1949 года, «практически одновременно с пуском в эксплуатацию радиохимического завода». Решение о прекращении эксплуатации приняли в 1980-х годах.

«Вновь вопрос о консервации водоема В-17 был поставлен руководством атомной отрасли в начале 2000-х годов», — отмечается в документах.

Производственное объединение «Маяк» является первым промобъектом атомной отрасли страны, оно входит в дивизион компаний ядерного оружейного комплекса РФ.