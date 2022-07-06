Петропавловск-Камчатский, , 02:37 — REGNUM Арбитраж Камчатки удовлетворил иск ПАО «Камчатскэнерго» к краевому министерству ЖКХ и энергетики, взыскав с последнего свыше 1,259 млрд рублей долга. Вердикт судьи Ищук может быть обжалован в Пятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

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В деле пока обнародована только результативная часть, в которой указано, что министерство должно выплатить в пользу истца долг в размере 1 259 931 660 рублей и 200 тыс. рублей судебных расходов по уплате госпошлины.

Напомним, спор вёлся с февраля 2022 года. В нём принимали участие правительство Камчатского края, минфин области, а также региональная служба по тарифам и ценам.

В основе спора лежало соглашение от 22 мая 2020 года о предоставлении средств из бюджета на возмещение недополученного дохода в связи с замещением дефицита газа резервными источниками топлива. Сумма иска фигурировала как убытки энергокомпании в виде стоимости резервного вида топлива.

Свои претензии истец обосновал тем, что ему не были возмещены затраты на приобретение топочного мазута, возникшие «в результате утверждения экономически необоснованных тарифов на электроэнергию и в сфере теплоснабжения на 2020 год», а также упразднения краевыми властями ранее действовавшего порядка предоставления субсидий юрлицам и «не включения регулятором обоснованных расходов истца в тарифы при их утверждении (пересмотре) на 2022 год».