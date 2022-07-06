Чикаго, США, , 02:31 — REGNUM Задержанному по делу о стрельбе в пригороде американского Чикаго Роберту Кримо предъявили обвинения в семи преднамеренных убийствах. За такие преступления ему грозит пожизненное заключение, заявил генпрокурор штата Иллинойс в США Эрий Райнхардт.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подозреваемому предъявлены обвинения в семи убийствах. Мы ожидаем и других обвинений», — заявил он.

При этом если вина Кримо будет доказана, то он будет осужден на пожизненный срок заключения без права на условно-досрочное освобождение. Генпрокурор добавил, что направит свое ходатайство в суд уже 6 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля на параде в честь Дня независимости США в городке Хайленд-Парк, расположенном в пригороде Чикаго, мужчина открыл стрельбу по людям. В результате происшествия погибли семеро человек. Еще более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.