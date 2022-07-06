Москва, , 02:23 — REGNUM В арбитраж Москвы 5 июля 2022 года поступило сразу семь финансовых исков Минобороны России, адресованных двум ответчикам — ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» и ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Претензии суд ещё не принял к производству и дату слушаний не выбрал, передаёт ИА REGNUM.

Суд succo

Из семи исков два адресованы ГВСУ №4, речь идёт о взыскании 3 551 095,64 рубля и 8 783 905,08 рубля. Детали ещё не раскрывались.

Гораздо существеннее претензии ко второму госучреждению — от 1,7 до 58,8 млн рублей. Общая сумма исков превышает 90,2 млн рублей.

Это не первые заявления ведомства к ФГУП, которые работают в сфере гособоронзаказа и занимаются строительством в военной сфере. Так, например, ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», прописанное в Приамурье, выступает исполнителем по госконтрактам дирекции космодрома «Восточный».