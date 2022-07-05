Красноярск, 6 июля, 2022, 02:17 — ИА Регнум. В среду, 6 июля, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Июль. Коммунальный мост

В 6:00 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 6 на 7 июля ожидается до +14… +15 °C, облачно, кратковременный дождь.

Скорость западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с, при грозе шквалистые усиления до 13−18 м/с. Давление — 728 мм рт. ст.

В четверг, 7 июля, в Красноярске до +18… +22 °C, облачно, дождь. Ночью — до +14… +15 °C, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

В пятницу, 8 июля, в Красноярске ожидается до +20… +24 °C днём и до +12… +15°C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 6 июля на юге центральных и в южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с и более.

На юге Таймырского МР и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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