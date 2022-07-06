Скопье, , 01:58 — REGNUM По меньшей мере 47 полицейских пострадали в результате столкновений с участниками акции протеста у здания парламента Северной Македонии 5 июля. Об этом сообщило на своем сайте министерство внутренних дел республики.

Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Демонстранты, скандировавшие антиправительственные лозунги, прорвали ограждение у здания и приблизились к защитному кордону перед входом. Они также бросали в полицейских камни, коктейли Молотова, пиротехнические средства и другие предметы.

Одиннадцать сотрудников полиции получили серьезные травмы, а еще двое — тяжелые. Они были госпитализированы. Также был поврежден автомобиль и малый опорный пункт полиции. Полицейским удалось задержать 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля возле здания правительства Северной Македонии прошел митинг против предложения французских властей по снятию вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

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