Сана, , 01:55 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в результате взрыва на складе с оружием в провинции Абьян в Йемене, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в йеменских силовых структурах.

Взрыв

По их данным, взрыв произошел в здании, на котором хранились вооружения в районе Лавдар. В результате происшествия погибли десять человек, еще более 35 получили ранения различной степени тяжести. При этом на месте происшествия работают спасатели. Не исключается, что число жертв в ближайшее время может вырасти.

Также от взрыва повреждения получили рядом стоящие дома и магазины. Причина произошедшего пока неизвестна. Ведется расследование.