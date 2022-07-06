Будапешт, , 01:48 — REGNUM Замена энергоносителям из России для Венгрии абсолютно невозможна, и с этим связано исключение Будапешта из соглашения об эмбарго на нефть. Такое заявление сделал 5 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.

Петер Сийярто Ministério das Relações Exteriores

Как уточнил Сийярто, на вопрос о возможности заменить в данный момент российские газ и нефть, у властей Венгрии есть только один ответ.

«В настоящий момент наш ответ «нет». Не потому, что мы не хотим. А потому что это физически невозможно», — пояснил глава венгерского МИД.

По словам Сийярто, география определила инфраструктуру, и если поставки энергоносителей из России будут прекращены, то Будапешт не сможет их физически ничем заменить. Для этого нужно будет поменять каналы поставок, а это займёт как минимум пять-шесть лет и потребует солидных финансовых вложений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о неготовности властей Венгрии обсуждать предложения, из-за которых страна лишится поставок российского природного газа.

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