Сочи, Краснодарский край, , 01:44 — REGNUM В Сочи ликвидировали пожар в четырёхэтажном здании на Курортном проспекте, вспыхнувший вечером 5 июля и охвативший площадь 300 квадратных метров. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар Pixabay.com

Сообщение о возгорании в Хостинском районе города поступило диспетчеру в 22:48 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие на место подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона обнаружили, что в четырёхэтажном здании загорелась кровля на площади 300 квадратных метров.

Из горящего здания было эвакуировано 32 человека, никто из них не пострадал.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю «В 22:59 мск объявлен второй ранг пожара. В 23:41 локализация пожара на площади 300 кв. метров. В 23.52 ликвидация открытого горения… В 00:17 полная ликвидация пожара».

В тушении пожара было задействовано 46 человек и 16 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в турецком курортном городе Анталье начался лесной пожар.

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