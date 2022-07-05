Бамако, 6 июля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. В общей сложности 22 мигранта из Мали, в том числе трое детей, погибли у побережья Ливии в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе малийского правительства.

Лодка с мигрантами

Они находились на затонувшем судне, в котором плыли 83 человека. 61 мигранта удалось спасти. Остальных объявили пропавшими без вести. Теперь их официально признали погибшими.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 22 июня национальная народная армия Алжира провела серию операций, которые были направлены на обеспечение безопасности алжирских границ. В результате военными были задержаны 280 нелегальных мигрантов.