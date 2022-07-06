Кито, 6 июля 2022, 01:25 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо принял прошение об отставке троих министров страны, сообщили в пресс-службе эквадорского правительства.
Речь идет о руководителе министерства экономики и финансов Саймоне Куэве, главе минздрава Химене Гарсон и руководителе министерства транспорта Марсело Кабрере.
Президент поблагодарил чиновников за «верную службу и ценную работу».
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня парламент Эквадора рассмотрел вопрос об объявлении импичменту Гильермо Лассо. Предложение не получило достаточного количества депутатских голосов.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Эквадора объявит о перестановках в кабмине