Кито, , 01:25 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо принял прошение об отставке троих министров страны, сообщили в пресс-службе эквадорского правительства.

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

Речь идет о руководителе министерства экономики и финансов Саймоне Куэве, главе минздрава Химене Гарсон и руководителе министерства транспорта Марсело Кабрере.

Президент поблагодарил чиновников за «верную службу и ценную работу».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня парламент Эквадора рассмотрел вопрос об объявлении импичменту Гильермо Лассо. Предложение не получило достаточного количества депутатских голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Эквадора объявит о перестановках в кабмине