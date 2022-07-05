Кито, 6 июля, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо принял прошение об отставке троих министров страны, сообщили в пресс-службе эквадорского правительства.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

Речь идет о руководителе министерства экономики и финансов Саймоне Куэве, главе минздрава Химене Гарсон и руководителе министерства транспорта Марсело Кабрере.

Президент поблагодарил чиновников за «верную службу и ценную работу».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня парламент Эквадора рассмотрел вопрос об объявлении импичмента Гильермо Лассо. Предложение не получило достаточного количества депутатских голосов.