Вашингтон, 6 июля, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Время для встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Госдепа США Энтони Блинкена на саммите G20 в Индонезии считают неподходящим в американском внешнеполитическом ведомстве. Об этом 5 июля заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс на специальном телефонном брифинге для журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Прайса, время для контакта главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Блинкена на саммите G20 неподходящее, и это связано со спецоперацией, которую проводит на Украине российская сторона.

«Мы хотели бы увидеть серьезность со стороны России относительно дипломатии. Пока что мы этого не видели. Мы хотели бы, чтобы российская сторона дала нам причину встретиться на двусторонней основе с ними, с министром иностранных дел Лавровым», — заявил Прайс.

Кроме того, по словам Прайса, на саммите G20 в Индонезии, вполне вероятно, «прозвучит осуждение действий России» в связи с ситуацией вокруг Украины.

Напомним, встреча глав МИД стран G20 состоится в Индонезии на острове Бали 7–8 июля. Глава МИД России также примет в нём участие, у него запланированы встречи с коллегами из Китая, ЮАР, Бразилии, Мексики и ряда других стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Блинкен проведёт встречу с министром иностранных дел Китая Ван И на полях G20.