Лондон, 6 июля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил на пост министра финансов, освободившийся в связи с отставкой Риши Сунака, бывшего министра образования Великобритании Надима Захави. Об этом 5 июля сообщает канцелярия премьер-министра.

Members.parliament.uk Надим Захави

Министерство образования Захави возглавлял с сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона ушли министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

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