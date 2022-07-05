Мехико, 6 июля, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Министр финансов Мексики Рохелио Рамирес де ла О сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Об этом глава ведомства написал 5 июля в своем микроблоге.

Andrea González Aragón Рохелио Рамирес де ла О

Чиновник отметил, что ушел на домашний карантин и продолжает выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня стало известно, что коронавирусная инфекция была выявлена у министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.