Уагадугу, 6 июля, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Не менее девяти человек стали жертвами нападения вооруженных боевиков в Северном регионе Буркина-Фасо, сообщает пресс-служба правительства региона.

Army.mil Солдат армии Буркина Фасо

Сообщается, что боевики напали на деревню Намиссигуима. В результате стрельбы погибли шестеро военнослужащих Буркина-Фасо, а также трое гражданских лиц. Нападавшие также угнали рогатый скот и нанесли ущерб инфраструктуре деревни. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля группа террористов напала на деревню в провинции Коси на северо-западе Буркина-Фасо. В результате нападения погибли 22 мирных жителя.