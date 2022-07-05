Анталья, Турция, 6 июля, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Лесной пожар начался в турецком курортном городе Анталья, 5 июля передал телеканал NTV.

(сс) skeeze Лесной пожар

Он вспыхнул в районе Коньяалты возле канатной дороги Тюнектепе. Для тушения огня привлекли пять вертолетов и четыре самолета. К месту возгорания также были направлены группы специалистов регионального управления лесного хозяйства. Из-за пожара пришлось остановить канатные дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля из-за пожара в лесу рядом с отелем Amanzoe в городе Краниди на греческом полуострове Пелопоннес эвакуировали всех постояльцев этого заведения.