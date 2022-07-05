Лондон, 6 июля, 2022, 00:50 — ИА Регнум. В Великобритании в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона ушли министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Об этом бывшие члены правительства написали на своих страницах в социальной сети Twitter.

Gov.uk Риши Сунак

В качестве причины своих решений они назвали этические соображения.

Саджид Джавид «Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать… с чистой совестью».

По словам Сунака, он также не может больше оставаться членом правительства Джонсона, хотя и осознаёт, что это, скорее всего, его последняя министерская должность. Люди вправе ожидать от правительства «должного» компетентного и серьёзного управления, соответствующего высоким стандартам, «именно поэтому я ухожу в отставку».

Фигурантом очередного скандала, непосредственно затрагивающего главу кабинета, стал заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин парламента Крис Пинчер, который в общественном заведении в пьяном виде домогался двух мужчин.

По информации телеканала Sky News, ключевые министры правительства Джонсона не намерены последовать примеру своих коллег.

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