6 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили забастовки среди работников газовой отрасли в Норвегии, грозящие сокращением экспорта топлива практически на 60%.

Светлана Рыбина, , 08:03 — REGNUM Сообщение компании Norwegian Oil and Gas о том, что расширение масштабов забастовки работников норвежских нефтегазовых компаний может привести к сокращению экспорта газа практически на 60 процентов, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Ну и правильно делают! Цены на газ растут, а людям с этого ничего не платят. Если прибыли растут, значит, и тем, кто делает эти деньги, надо больше денег давать. Молодцы, норвежцы!» — пишет Владислава К.

Многие пользователи встретили эту новость с нескрываемой радостью, потому что любые ненастья в Европе воспринимаются Россией как кара небесная за совершённые в нашу сторону злодеяния.

«Молодцы, норвежцы! Бастуйте! Ваши хозяева шикуют, а работяга не должен терпеть! Украина вам очень дорого обходится. Если правительства стран ЕС не одумаются, то народ и дальше будет нищать. Остаётся только один выход — забастовка!» — считает Елена И.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что забастовки среди работников газовой отрасли принесут огромную прибыль Российской Федерации, чей газ окажется более дорогим, но в то же время ещё более желанным из-за отсутствия конкурентов на европейском рынке.

«Спасибо работягам-пролетариям из Норвегии за богатое будущее России!» — написал Георгий С.

«Спасибо норвежцам за забастовки! Благодаря им наш газ ещё больше вырастет в цене!» — радуется Виктория Б.

Часть людей ожидает, что любые забастовки в Европе местные власти начнут окрашивать в политические тона, находя то тут, то там происки путинских агентов.

«Их агентами Путина скоро назначат и скажут, что помощь Украине подрывают. Ещё припишут, что против НАТО выступают, да и вообще, геев не любят», — пишет Максим Т.

Ряд пользователей заметил, что на фоне экономических проблем, Европа вдруг забыла про бедных украинцев, которые просят очень и очень много денег на борьбу с Россией.

«А им что, ещё недоизнасилованных украинских беженцев не подкинули? Как они могут бастовать, пока украинцы свободу Европы отстаивают? Не время для забастовок, нужно терпеть и каяться, терпеть и каяться!» — издевается Александр Я.

Отдельные комментаторы уверены, что в результате забастовок в газовой отрасли Европе будет очень плохо, потому что на фоне энергетического кризиса подобные волнения будут иметь катастрофические последствия.

«Сейчас норвежские газовики всю Европу окончательно без газа оставят, и наступит большой и холодный конец всему европейскому благополучию», — предрекает Николай А.

«Сейчас нехватка российского газа соприкоснётся в объятиях с забастовками европейских газовиков, и мы увидим, как рушится Европа. Неминуемая справедливость настигнет русофобов, возомнивших себя пупом земли», — указывает Кирилл В.

«Интересно, как теперь Польша запоёт, которая полностью отказалась от российского газа в пользу норвежского. Сильно ли сейчас Дуда локти кусает в предвкушении безгазовой зимы?» — задаётся вопросом Иван З.

Анджей Дуда Официальное интернет-представительство президента Украины

Напомним, 5 июля на сайте компании Norwegian Oil and Gas была опубликована информация, согласно которой расширение масштабов забастовки работников норвежских нефтегазовых компаний может привести к сокращению экспорта газа практически на 60 процентов.