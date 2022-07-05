Пномпень, 6 июля, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Шестерых иностранцев задержали в Камбодже по подозрениям в контрабанде наркотиков, сообщает пресс-служба камбоджийской национальной полиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Камбоджи

Сообщается, что при задержании у подозреваемых изъяли 14,1 тонны запрещенных веществ, которые используются для приготовления наркотиков. Также у них обнаружили необходимое для производства наркотиков оборудование.

Согласно законодательству Камбоджи, подозреваемым может грозить пожизненное заключение. Такое наказание применяется в королевстве к тем, у кого обнаружили более 80 граммов запрещенных веществ.

Отмечается, что с начала 2022 года в Камбодже задержали 7654 подозреваемых в перевозке наркотиков. Среди них было 99 граждан иностранных государств. Изъяты 3,12 тонны готовых наркотических веществ, а также 185 тонн веществ, из которых производились наркотики.