Банжул, , 00:38 — REGNUM Соглашение на выделение гранта в размере $68 млн подписал Всемирный банк с Гамбией, сообщает Reuters со ссылкой на представителей обеих сторон.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанная сумма должна быть направлена на восстановление туристического сектора этой западноафриканской республики, а также на меры по защите от изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля ЕС решил выделить Нигерии финансовую помощь в размере €1,29 млрд ($1,3 млрд) для диверсификации экономики страны.

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