Гамбия получит грант в $68 млн от Всемирного банка
Банжул, 6 июля, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Соглашение на выделение гранта в размере $68 млн подписал Всемирный банк с Гамбией, сообщает Reuters со ссылкой на представителей обеих сторон.
Иван Шилов ИА REGNUM
Африка
Указанная сумма должна быть направлена на восстановление туристического сектора этой западноафриканской республики, а также на меры по защите от изменения климата.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля ЕС решил выделить Нигерии финансовую помощь в размере €1,29 млрд ($1,3 млрд) для диверсификации экономики страны.