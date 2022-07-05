Каир, 6 июля, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Извинения российскому художнику Георгию Курасову за плагиат его работ принесло руководство метрополитена египетского города Каира. Об этом 5 июля сообщили в операторе третьей линии метро египетской столицы RATP Dev Cairo.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Вид на центр Каира с телевизионной башни

«Приносим извинения российскому художнику Георгию Курасову и общественности за этот инцидент», — сказано в заявлении RATP и Национального управления туннелей.

Отмечается, что руководство метрополитена понятия не имело о том, что работы были нелегально и без ведома автора позаимствованы у него египетской художницей Гадой Вали. RATP и Управление подчеркнули, что крайне отрицательно относятся к нарушению прав на интеллектуальную собственность в любой форме.

Также уточняется, что контракт с Гадой Вали был расторгнут в марте текущего года, по причинам, не связанным с плагиатом. Юристы RATP и Управления указали, что изучают варианты воздействия на компанию Вали в судебном порядке, а изображения на станции метро будут заменены.

Напомним, российский художник Курасов заявил о присвоении четырёх его работ египетской художницей Вали. Курасов пояснил, что Вали сделала с помощью компьютерной программы коллаж из его работ, составила свою композицию и уже под её авторством эти работы появились на стенах станции «Женский факультет» каирского метрополитена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд по интеллектуальным правам подтвердил незаконность использования изображения пингвинёнка Лоло из рисованной картины «Союзмультфильма» латвийским детским телеканалом.