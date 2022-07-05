Чикаго, США, 6 июля, 2022, 00:23 — ИА Регнум. По меньшей мере семеро человек стали жертвами стрельбы на параде по случаю Дня независимости США в городке Хайленд-Парк (пригород Чикаго, штат Иллинойс), передает CNN.

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Ранее сообщалось о 6 погибших и более 30 пострадавших при инциденте. По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний местный житель Роберт Кримо.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля на параде в честь Дня независимости США в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое полицейских.