6 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили реакцию президента России на информацию о практическом отсутствии отечественных производителей на рынке кормов для домашних животных.

Тимур Кондратьев, , 08:02 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что засилье импорта на рынке кормов для домашних животных в России является глупостью, поэтому он поддерживает инициативу главы Мордовии Артёма Здунова о наращивании отечественных производств в этой сфере, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 6 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Артём Здунов E-mordovia.ru

«То есть получается, что президент до этого момента даже не знал о ситуации в этой сфере? Кто-то намеренно отрывает лидера от реальной информации», — считает Женя С.

Многие пользователи пришли к выводу, что для российского президента, судя по всему, действительно стало неожиданностью печальное положение дел на рынке кормов для домашних животных в России.

«Как же Путин удивится, наверное, когда узнаёт, что практически всё у нас завозилось из-за бугра, кроме нефти, газа и леса», — предполагает Алексей А.

Газ Gazprom.ru

«Разумеется, что корма для животных надо производить в России! Почему до этого этим вопросом не задавались?» — интересуется вопросом Жанна Л.

Некоторые комментаторы удивляются, что за столько лет непрерывного импортозамещения в России так и не сформировался отечественный производитель кормов для домашних животных.

«Восемь лет импортозамещения и вот итог — в России практически нет своего производства. Лишь какими-то пятнами заместили на отечественное, а картина в целом до сих пор заграничная», — отметила Мария П.

Часть людей указывает на то, что не только корма, практически всё в России до сих пор смертельно завязано на поставки из-за рубежа.

«Владимир Владимирович, они не только корма завозят, они нашу самолётную промышленность убили за взятки от «аэрбасов» и «боингов»!» — обращается Аля Р.

«Сейчас потихоньку непосредственное руководство страны начнёт узнавать, что за 20 лет своего правления почти всё стало с Запада завозиться. Как бы удар не хватил, а то ведь уверены были, наверное, что их команды все беспрекословно исполняют», — предполагает Анна К.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти могли бы избежать возникших проблем, будь они чуть более заинтересованы в развитии отечественных производств.

В России есть определённое количество своих производителей кормов, очень хороших и бюджетных. Вот только никто этому бизнесу не помогал. Выживают у нас, как могут. Да, много иностранных было компаний, но люди просто не искали иной вариант просто потому, что даже не знали о его существовании», — пишет Маша В.

«Потому что ничего никому не надо было, а теперь, когда жареный петух клюнул, вдруг начали соображалку включать. В России всё как всегда, себе не изменяем», — сетует Дмитрий Ю.

Нашлись и те, кто призвал президента России простимулировать развитие в России отечественных производств открытием уголовных дел в отношении тех, кто плохо справляется со своими обязанностями.

«Мне вот непонятно, почему президент называет глупостью преступную халатность? Разве не должны в связи со всеми вскрывшимися фактами открыться соответствующие уголовные дела?» — спрашивает Марат П.

Напомним, 5 июля президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Мордовии Артёма Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных. В ответ на заявление губернатора о том, что рынок кормов практически был импортным, глава государства назвал сложившуюся ситуацию глупостью.