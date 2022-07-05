Йошкар-Ола, 6 июля, 2022, 00:13 — ИА Регнум. В социальных сетях появились жалобы на распространение в разных районах Йошкар-Олы неприятных запахов. Об этом пишут жители центра, Сомбатхея, девятого микрорайона, сообщает администрация города на своей странице в социальных сетях.

Пресс-служба администрации Йошкар-Олы Йошкар-Ола

В комментариях жители предполагают, что запахи связаны с деятельностью животноводческих, сельскохозяйственных предприятий, производством и переработкой мясных и колбасных продуктов.

В мэрии также обеспокоены этой ситуацией. Администрация города обратилась в региональное управление Роспотребнадзора для установления причины появления неприятных запахов и привлечения к ответственности виновных лиц.

«Воняет порой так, что уши закладывает. Это у нас сельское хозяйство развивается», — предположил Алексей Г.

«Бульвар Чавайна удобряют какими-то фекалиями, там вечером пройти рядом невозможно! Оттуда и запашок такой», — полагает Илья Ф.

«Мощные трактора с цистернами, наполненными этой зловонной жижей, каждый вечер отправляются по своим маршрутам на поля Медведевского и Оршанского районов. Иногда едешь там, и дышать невозможно», — пишет Григорий Ц.

«По Оршанскому тракту все селения годами нюхают это амбрэ», — добавил Константин Д.

Основная часть пользователей действительно уверена, что в запахе виноваты сельхозпредприятия. В нескольких комментариях граждане указали на слив неизвестных отходов в Кокшагу, якобы в реку идет труба.