Нью-Йорк, США, , 00:11 — REGNUM Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 5 июля — первого рабочего дня после празднования в США Дня независимости — разнонаправленно на фоне увеличения ставок ФРС и риска замедления мировой экономики. Больше других прибавил Nasdaq.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 129,44 пункта (0,42%), до уровня 30 967,82 пункта. S& ⁠P 500 подорожал на 6,06 пункта (0,16%), до уровня 3831,39 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 194,39 пункта (1,75%), до уровня 11 322,24 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $10,84 (9,82%), до уровня $99,56 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 1 июля — последнего рабочего дня недели перед празднованием в США Дня независимости — ростом.

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