Минск, 6 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Новым побратимом Минска стал российский Екатеринбург. Соглашение о заключении побратимских связей было подписано 5 июля на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром-2022». Об этом сообщает ТАСС.

ИА REGNUM Минск

«Сегодня, наверное, в наших непростых условиях, в которых мы живëм, Белоруссия как никогда нам близка. Нас сегодня очень многое связывает», — заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как сообщалоИА REGNUM, за неделю ещë четыре белорусских города подписали соглашения о побратимстве с российскими: Омск стал побратимом Могилëва, Самара — Бреста, Минусинск — города Ивье, у белорусского Светлогорска будет побратим-тезка — Светлогорск Калининградской области.