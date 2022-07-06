Минск, , 11:39 — REGNUM В Белоруссии ввели изменения по подоходному налогу для тех, кто уехал жить или работать за границу либо больше половины года находился за пределами республики, то есть не является налоговым резидентом Белоруссии. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Время платить налоги Mike Cohen

С этого года белорусов, которые не являются налоговыми резидентами, освободили от подоходного налога при продаже одного легкового автомобиля в течение года. Речь идëт о тех, кто находился за пределами страны 183 дня за календарный год и более. С это года не нужно подавать декларацию по подоходному налогу и уплачивать сбор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможность не платить подоходный налог за первый проданный автомобиль в течение года распространялась только на резидентов Белоруссии. Нерезиденты должны были платить подоходный налог в размере 13% от суммы продажи автомобиля.