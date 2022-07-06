6 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 03:01 — REGNUM После полутора лет растущей инфляции, политической напряженности и серии шокирующих массовых расстрелов, которые случаются всё чаще, президент США Джо Байден 4 июля по случаю Дня независимости заверил граждан, что лучшие дни страны «еще впереди». Однако многие американские интернет-пользователи отнеслись к данному обещанию с недоверием и скептицизмом, выразив его под соответствующей публикацией Fox News.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, наши лучшие дни впереди… когда Байден нас покинет. Я не говорю, что Трамп был бы нашим спасителем, но при нем у нас не было бы бензина по $5,00 или 9% инфляции. Мы также не потеряли бы так много из-за фиаско в Афганистане. И самое главное — мы были бы энергетически независимы и экспортировали бы свою продукцию в Европу», — пишет dis-qusted.

Джо Байден Gage Skidmore

«Байден может говорить, что «наши лучшие дни впереди», но я твердо уверен, что наши лучшие дни наступят, когда он уйдет. Он никогда не пойдет на второй срок. Он — ходячая, говорящая катастрофа», — указывает deeda1947.

«Это факт, что Америку ждут лучшие дни, когда республиканцы получат контроль над Конгрессом и особенно когда президентом станет либо Трамп, либо ДеСантис», — считает JimmyThoroughly.

«Байден должен был просто выйти и извиниться за то, что дни его президентства стали худшими для нашей страны. Иногда я думаю, что хуже уже быть не может, но дайте Байдену еще два года, и я уверен, что он превзойдет все наши ожидания относительно того, насколько плохой он может сделать нашу страну», — предупреждает TotallyIndependent#1.

«Мне больше не важно, какой республиканец будет избран, лишь бы это был не Джо или демократ», — пишет yeoljudge.

«Экономика не улучшится, пока эта администрация не прекратит свою войну против внутреннего производства энергии из ископаемого топлива… всё просто», — считает jwillstoneii.

«Джо наконец-то правильно понял одну вещь. Лучшие дни Америки как свободной нации, конституционной республики еще впереди, когда придут республиканцы», — комментирует starstreams.

«Если мы сможем избрать достаточное количество депутатов и сенаторов в ноябре, то к 1 февраля 2023 года мы сможем снять с должностей Байдена и Харрис и получить настоящего президента», — мечтает bobharrisatlarge606.

«Когда президентом был Трамп, четвертое июля было днем празднования и лодочных парадов, днем уверенности в будущем. При Байдене это день траура по утраченному и страха перед грядущим», — подчеркивает travonspleen196.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, к осени 2022 года в Америке вырастут цены на товары и, как следствие, инфляция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

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