Минск, 6 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Белоруссия в этом году не планирует экспортировать зерновые. Такое заявление сделал 5 июляАлександр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров и председателями облисполкомов. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

«Год неплохой. И в России урожай, и Украина ещë что-то соберëт. И у нас, если мы расхлябанно себя вести не будем, получим хлебов столько, сколько нам надо для людей и животных. Мы, конечно, вывозить пшеницу не будем или какие-то другие культуры. Хотя можем. Кроме рапса, льна — технических культур. Картофеля, которого у нас хватает», — сказал президент Белоруссии.

Председателям облисполкомов Лукашенко поручил «начинать шевелиться» и со следующей недели приступить к уборке урожая.