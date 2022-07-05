Оттава, 5 июля, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Канада первой из стран НАТО ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к военному блоку. Об этом сообщил 5 июля премьер-министр страны Джастин Трюдо.

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«Сегодня Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО», — говорится в его заявлении, распространённом пресс-службой правительства Канады.

Трюдо отметил, что в Оттаве «полностью уверены в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону альянса».

Протокол о присоединении к НАТО двух новых стран-членов был единогласно ратифицирован членами палаты общин парламента Канады в её последний рабочий день перед каникулами.