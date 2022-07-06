Минск, , 11:36 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об увеличении ставки акцизов на табачные изделия. Документ 5 июля опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Табак Medkarta.com

Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет действия на отношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

Плательщики акцизов могут в течение трëх рабочих дней после вступления документа в силу предоставить в налоговые органы уведомления о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, подлежащих применению через пять рабочих дней после вступления указа.

Ставки акцизов будут дополнительно повышены с 1 октября.

Так, акциз на табак трубочный с 1 июля составит 131,15 белорусских рубля (2 800 российских рублей) за килограмм, с 1 октября — 145,83 белорусских рубля (3 120 российских рубля) за килограмм.