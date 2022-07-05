Москва, 5 июля 2022, 23:42 — REGNUM Основное зерно индивидуальной программы развития Мордовии — это развитие агломерации Саранск — Рузаевка. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи глава республики Артем Здунов.

Глава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов
kremlin.ru

Глава государства предположил, что населенные пункты «потихонечку срастаются». Глава региона подтвердил, что это действительно так.

«Потому что Саранск — крупный научный город. У нас университет, 40 тыс. студентов из 49 стран. Крупное точное машиностроение, светотехника и так далее. А Рузаевка — это традиционно крупный промышленный и железнодорожный узел ещё с царских времён. И получается так, что город немножко идёт – жилые кварталы, которые мы сейчас запроектировали, они идут в сторону Рузаевки», — рассказал Здунов.

Он отметил, что есть предложение о включении дополнительных мероприятий в индивидуальную программу. Прежде всего это развитие водоочистки и дорожного хозяйства, которое связывает Саранск и Рузаевку.

«Саранск–Рузаевка вместе — это 50% экономики и 50% всех тех, кто живёт в Мордовии. Практически все остальные занимаются сельским хозяйством и переработкой, но они тоже рассредоточены по всей территории. Мы смотрим за всей территорией Мордовии, чтобы примерно одинаковыми были доходы, и экономика развивалась», — заключил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, также в ходе встречи Путин отметил, что ситуация в республике удовлетворительная стабильная. Но есть небольшое снижение по объему инвестиций в основной капитал.

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