Москва, , 23:42 — REGNUM Основное зерно индивидуальной программы развития Мордовии — это развитие агломерации Саранск — Рузаевка. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи глава республики Артем Здунов.

Глава Мордовии Артем Здунов kremlin.ru

Глава государства предположил, что населенные пункты «потихонечку срастаются». Глава региона подтвердил, что это действительно так.

«Потому что Саранск — крупный научный город. У нас университет, 40 тыс. студентов из 49 стран. Крупное точное машиностроение, светотехника и так далее. А Рузаевка — это традиционно крупный промышленный и железнодорожный узел ещё с царских времён. И получается так, что город немножко идёт – жилые кварталы, которые мы сейчас запроектировали, они идут в сторону Рузаевки», — рассказал Здунов.

Он отметил, что есть предложение о включении дополнительных мероприятий в индивидуальную программу. Прежде всего это развитие водоочистки и дорожного хозяйства, которое связывает Саранск и Рузаевку.

«Саранск–Рузаевка вместе — это 50% экономики и 50% всех тех, кто живёт в Мордовии. Практически все остальные занимаются сельским хозяйством и переработкой, но они тоже рассредоточены по всей территории. Мы смотрим за всей территорией Мордовии, чтобы примерно одинаковыми были доходы, и экономика развивалась», — заключил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, также в ходе встречи Путин отметил, что ситуация в республике удовлетворительная стабильная. Но есть небольшое снижение по объему инвестиций в основной капитал.

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