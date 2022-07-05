Лондон, 5 июля 2022, 23:39 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 24-лений фланговый нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов по футболу Стевен Бергвейн завтра пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с амстердамским «Аяксом».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»
Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, «Аякс» согласился заплатить за Бергвейна требуемые 30 миллионов евро. При этом трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Стевен Бергвейн принял участие в 25-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Тоттенхэм» выкупил Стевена Бергвейна у ПСВ 29 января 2020 года за 30 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2025 года.