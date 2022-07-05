Лондон, , 23:39 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 24-лений фланговый нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов по футболу Стевен Бергвейн завтра пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с амстердамским «Аяксом».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, «Аякс» согласился заплатить за Бергвейна требуемые 30 миллионов евро. При этом трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Стевен Бергвейн принял участие в 25-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Тоттенхэм» выкупил Стевена Бергвейна у ПСВ 29 января 2020 года за 30 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2025 года.