Лондон, , 23:36 — REGNUM 26-летний бразильский атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра перейдет в «Фулхэм». Сумма трансфера составит 13 миллионов фунтов, 10 из которых «красные дьяволы» получат сразу, еще 3 — в виде бонусов.

В текущем сезоне Андреас Перейра, выступая за «Фламенго» на правах аренды, принял участие в тринадцати матчах бразильской Серии А 2022, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

Перейра выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 января 2012 года после перехода из академии ПСВ за 150 тысяч евро. Позже бразильца отдавали в аренды «Гранаде», «Валенсии» и «Лацио». На данный момент трансферная стоимость Андреаса Перейры, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.