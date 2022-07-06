Минск, , 11:34 — REGNUM Комитет государственной безопасности Белоруссии продолжает обновлять список лиц, причастных к террористической деятельности. В этот перечень включили ещё трëх человек. Новая версия списка появилась на сайте КГБ.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Террористами признаны 27-летняя жительница Гродненской области Марина Санкевич, 32-летний житель Брестской области Виктор Котовский, 36-летний житель Гродненской области Алексей Сенько. Последний был задержан в сентябре прошлого года за комментарии после гибели в минской квартире сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и IT-специалиста Андрея Зельцера.

Как сообщало ИА REGNUM, в террористическом списке КГБ насчитывается более 870 имëн, следи них Светлана Тихановская, Павел Латушко, Мария Колесникова и другие.