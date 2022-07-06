Минск, 6 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности Белоруссии продолжает обновлять список лиц, причастных к террористической деятельности. В этот перечень включили ещё трëх человек. Новая версия списка появилась на сайте КГБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Террористами признаны 27-летняя жительница Гродненской областиМарина Санкевич, 32-летний житель Брестской областиВиктор Котовский, 36-летний житель Гродненской областиАлексей Сенько. Последний был задержан в сентябре прошлого года за комментарии после гибели в минской квартире сотрудника КГБДмитрия Федосюка и IT-специалистаАндрея Зельцера.

Как сообщалоИА REGNUM, в террористическом списке КГБ насчитывается более 870 имëн, следи нихСветлана Тихановская, Павел Латушко, Мария Колесникова и другие.