6 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили начало процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО.

Елизавета Коробова, , 03:00 — REGNUM Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что был запущен процесс ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 июля в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Йенс Столтенберг Nato.int

«Что-то подсказывает мне, что ничем хорошим это для них всё равно не кончится», — подозревает Фёдор Д.

Многие пользователи уверены, что данный процесс ещё ни о чём не говорит и не означает, что Финляндия и Швеция в конечном итоге обретут статус члена Североатлантического альянса.

«Протокол — это вообще ничто. Пустые бумажки о том, что кто-то чего-то хочет», — подметил Олег Б.

«И всё равно это процесс небыстрый, так что явно опять расширение НАТО затянется, в очередной уже раз», — уверен Дамиан П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Финляндии Швеции придётся пройти семь кругов ада, чтобы достичь заветной цели — оказаться в НАТО.

«Ну это очень долгий процесс. Там, вроде как, аж семь этапов отбора. Так что ещё рано говорить о чём-то в серьёз. Пока что ещё там торговаться все друг с другом будут. У Турции, к примеру, много вопросов по курдам, которых Анкаре не хотят выдавать шведы и финны», — написала Людмила С.

Часть людей полагает, что самым большим препятствием на пути расширения НАТО выступает Турция, которая ставит перед кандидатами очень неприятные требования.

«Швеция решила не отдавать курдов Турции. А это было условие для членства страны в НАТО. Так что опять откладывается их принятие», — указывает Николай В.

«Эрдоган передаёт привет чухонцам, говоря, что вступать в НАТО они будут так же долго, как Турция вступает в ЕС», — издевается Андрей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО необходимо прежде всего в качестве информационной атаки против России, поэтому обсуждать эту тему будут так долго, сколько потребуется русофобски настроенным западным руководствам.

Финляндия и Швеция Nato.int

«Они хоть и подписали подобное, но, на самом-то деле, всем прекрасно понятно, что их ещё долгое время будут морозить со вступлением в альянс», — убеждена Станислава Р.

Нашлись и те, кто уверены, вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет концом благополучия этих некогда нейтральных государств.

«Стоит предупредить простых финнов и шведов, что взносы в НАТО, постройка баз, настройка логистики и возведение всей необходимой инфраструктуры — всё это будет оплачивать электорат Швеции и Финляндии. А это, между прочим, огромные деньги для таких небогатых стран. Прибавьте сюда энергетический кризис и всё, населению придёт каюк. Теперь не известно, чьей они колонией будут: Англии или США. Хотя у них и так рабский менталитет, судя по всему. Жили себе не тужили в нейтральном статусе и на тебе, пришёл натовский сапог и встал прямо на голову», — пишет Владимир Д.

Напомним, 5 июля на официальном сайте НАТО была опубликована информация, согласно которой генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что был запущен процесс ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к блоку.