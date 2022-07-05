Москва, , 23:30 — REGNUM Известный пианист Риад Маммадов поделился мнением о массовой отмене концертов российских артистов за границей. Об этом сообщило издание «Газета.ru» 5 июля.

Музыка

«Мне очень жаль и неприятно, что выступления российских музыкантов, моих коллег и друзей, отменяют за рубежом. Это очень грустный факт, в него неизбежно вмешиваются третьи силы. И в каком-то смысле это понятно, но мне не кажется, что, отменяя концерты или закрывая выставки, инициаторы этих нововведений обогатят мир культуры и искусства», — заявил музыкант. Маммадов также добавил, смысл искусства заключается «в объединении людей и стран».

Напомним, после начала спецоперации на Украине в западных странах началась массовая отмена выступлений российских артистов. Также «отмене» подвергается вся русская культура.

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