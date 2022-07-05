Манчестер, Великобритания, , 23:10 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник «Лиона» и сборной Бразилии по футболу Лукас Пакета, как сообщает издание ESPN, входит в сферу трансферных интересов «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити», лондонского «Арсенала» и «Тоттенхэма».

По информации источника, клубы связывались с агентом футболиста, однако не смогли добиться никакого прогресса в переговорах.

В прошедшем сезоне Лукас Пакета принял участие в 35-ти матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также бразилец получил три желтые карточки.

Текущее соглашение полузащитника с «Лионом» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Лукаса Пакета в 35 миллионов евро.