6 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Ксаверий де Местр, , 03:02 — REGNUM Новость о том, что независимые следователи не смогли установить происхождение пули, от которой погибла палестино-американская журналистка Ширин Абу Аклех, вызвала интерес американских интернет-пользователей, которые поделились своими мыслями под соответствующей публикацией New Yrok Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ширин Абу Аклех Видео с канала Babalanda James

При этом отмечается, что, скорее всего, пуля принадлежит израильским военным, однако она слишком повреждена, чтобы сказать наверняка.

«Ах… Политика», — недоверчив @DaveVino.

«Лол, если вы верите в это, то у меня есть недвижимость на берегу океана в Аризоне, чтобы продать вам», — пишет @SonoranOrigin.

«Я думаю, что США знают правду и действительно МОГЛИ БЫ с уверенностью сказать, что это было израильское оружие», — отмечает @40percenterz.

«Западные СМИ поддерживают Израиль», — указывает @Haiderj92 756 013.

«Правда??? Ну, если вы НЕ можете сказать наверняка, зачем говорить что-то такое подстрекательское????» — злится @MedicareForUSA.

«Скорее всего? Но пуля слишком повреждена, чтобы сказать? Зачем делать выводы, если их нельзя доказать?» — спрашивает @TropoGang.

«Невероятно. Совершенно буквально невероятно», — удивляется @billymac1964.

«Это означает, что они могли точно определить, что это пуля израильских военных», — считает @WildcatShawnee.

«Перевод: Я знаю, что Израиль это сделал, но не хочу говорить об этом вслух», — комментирует @Medanoski.

«Слишком повреждена? Как удобно», — указывает @gourmetusa.

«Давайте будем честными, США прикрывают Израиль. И правительство США, и «Нью-Йорк Таймс» всегда будут следить за этим», — убежден @FallacyAbuser.

Напомним, что расследование проводилось как Израилем, так и Палестиной, которые пришли к выводу, что, скорее всего, женщина погибла во время обстрела израильских сил обороны. При этом расследование не нашло оснований полагать, что это было сделано намеренно, заявил представитель Белого дома.

Белый дом. США (сс) The White House

Ранее администрация президента США «решительно осудила» убийство корреспондентки катарского телеканала Al Jazeera в Палестине Ширин Абу Аклех, которая погибла в ходе освещения беспорядков в палестинском городе Дженин. Согласно официальному заявлению телеканала, журналистка была убита израильскими полицейскими, которые открыли огонь на поражение.

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