Погба станет игроком «Ювентуса» до конца недели
Турин, Италия, 5 июля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. 29-летний экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и футболист сборной Франции Поль Погба подпишет контракт с туринским «Ювентусом» на выходных. Об этом 5 июля сообщил журналист Николо Скира.
Поль Погба будет выступать за «Ювентус» под десятым номером. После завершения предыдущего сезона француз покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Поль Погба принял участие в двадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, девятью результативными передачами и получил семь желтых и одну красную карточки.
Поль Погба выступал за «Манчестер Юнайтед» с 9 августа 2016 года после перехода из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.