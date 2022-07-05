Турин, Италия, 5 июля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. 29-летний экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и футболист сборной Франции Поль Погба подпишет контракт с туринским «Ювентусом» на выходных. Об этом 5 июля сообщил журналист Николо Скира.

Francesca Romana Correale Поль Погба

Поль Погба будет выступать за «Ювентус» под десятым номером. После завершения предыдущего сезона француз покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Поль Погба принял участие в двадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, девятью результативными передачами и получил семь желтых и одну красную карточки.

Поль Погба выступал за «Манчестер Юнайтед» с 9 августа 2016 года после перехода из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.