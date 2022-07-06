6 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили цели военной спецоперации России на Украине, а также заверения секретаря Совета безопасности РФ о том, что все они будут достигнуты.

Тимур Кондратьев, , 03:04 — REGNUM Заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что, несмотря на поставки Киеву западного оружия, будут выполнены все цели специальной военной операции России на Украине, среди которых: обеспечение защиты людей от геноцида со стороны украинского неонацистского режима, демилитаризация и денацификация территории Украины, а также достижение её нейтрального статуса, который должен быть прописан в конституции, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 5 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Николай Патрушев Официальное интернет-представительство президента России

«А Украина об этом знает? Судя по обстрелам наших территорий и Донецка, выходит, что нет», — заметил Андрей К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина вынудила Россию начать спецоперацию, потому что стала глобальной угрозой всему российскому государству.

«Фашисты никак не поймут очень простого требования: до тех пор, пока пушки будут стрелять по мирным людям, спецоперация будет продвигаться дальше! Сейчас киевские фашисты получили «подарки» от своих «друзей» — пушки с дальнобойностью 200 км. Значит, безопасная зона будет расширяться! Получат пушки, стреляющие на 1000 км, значит, зона безопасности России расширится до 1000 км и неважно, что это будет территория Польши или Германии, а, может быть, и Франции или Испании, и даже Англии и США», — поделился своим мнением Fra F.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские военные могут ускорить успешное завершение российской спецоперации — для этого нужно сложить оружие.

«Надо, чтобы все на Украине услышали, что военнослужащие украинской армии, которые выполнят перечисленные требования, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Просто надо сложить оружие», — указывает Раис З.

Часть людей считает, что пока что цели спецоперации далеки и их достижение в значительной степени затруднено.

«Пока что не понятно, как власти собираются достичь желаемых целей. Я имею в виду пресловутую денацификацию, о которой в том числе высказался и Патрушев. Только что произошёл обмен, на котором российская сторона отдала врагу самых отъявленных неонацистских головорезов! Понятное дело, что жизни наших парней, подвергающихся пыткам, спасти важнее, но сам факт замедляет ход спецоперации, отдаляет Россию от намеченных целей», — отметил Михаил П.

Ряд пользователей указывает на то, что выполнение всех поставленных целей является необходимым условием для того, чтобы Россия выжила в этом неспокойном мире.

«У России нет иного выхода — спецоперация будет завершена на границе с Польшей. Иначе денацификацию Украины не осуществить в полной мере, а именно это ставит в качестве цели российское командование», — пишет Максим Т.

Нашлись и те, кто уверены, что цели спецоперации в любом случае будут достигнуты, и все наши люди без исключения наконец-то смогут жить под мирным небом.

«Мы не отступим от нашей первоначальной задачи — защитить наших людей, наш народ от фашистов, которые, как беспомощные дети, всё время просят помощи у своих покровителей с Запада. Но, несмотря даже на то, что Европа и США поддерживают бандерлогов, мы отстоим своё и добьём этих тварей, которых даже людьми язык не поворачивается назвать», — написал Петро С.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 5 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в ходе своего выступления на совещании по вопросам национальной безопасности в Хабаровске о том, что цели специальной военной операции России на Украине — это обеспечение защиты людей от геноцида со стороны украинского неонацистского режима, демилитаризация и денацификация территории Украины, а также достижение её нейтрального статуса, который должен быть прописан в конституции. Патрушев подчеркнул, что всё это будет достигнуто, несмотря на поставки Киеву западного оружия.